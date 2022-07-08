Обзор иноСМИ: «зловещий сигнал» Путина и «новый НАТО»

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«Путин посылает Западу зловещий сигнал»

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в опосредованном участии в украинском кризисе и заявил, что мир должен знать - на Украине все «только начинается», рассказал Fox News.

Путин подчеркнул, что ход истории не остановить, а «попытки коллективного Запада навязать свою версию мирового порядка обречены на провал». Впервые за несколько недель российский президент также заявил, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, предупредив, что «чем дольше они откладываются, тем труднее будет заключить с нами сделку».

Кто войдет в ближневосточный НАТО

Ливанский портал Raseef22 рассказал о слухах о создании ближневосточного военного альянса под эгидой США, аналогичного НАТО, в который войдет Израиль. Считается, что целью нового альянса может стать Иран и «его марионетки в регионе».

Как отмечает Raseef22, новый альянс, скорее всего, ограничится совместной системой противовоздушной обороны и системой раннего предупреждения в Персидском заливе. О его расширении за счет сухопутных войск речи пока не идет. В альянс могут войти страны, нормализовавшие отношения с Израилем, - ОАЭ, Бахрейн, Судан и Марокко, а также Иордания и Египет.

«США ищут помощи у Китая»

Из-за высокой инфляции США обратились за помощью к Китаю, намекнув, что могут снизить введенные Дональдом Трампом пошлины на китайские товары, пишет Global Times. Однако аналитики считают, что Пекин будет с осторожностью относиться к инициативам Вашингтона, который все еще пытается использовать тарифы в качестве козыря, «а не искренне исправляет свои ошибки, нанесшие ущерб обеим сторонами».

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели телефонные переговоры, а глава МИД Китая Ван И встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках G20. Частые контакты между высокопоставленными чиновниками двух сторон показывают, что Китай и США прилагают усилия для преодоления разногласий, подчеркивает газета.

«Визит Байдена провалился, не успев начаться?»

После почти 18 месяцев в кресле президента США Джо Байден понял, что пора посетить Ближний Восток, пишет Al-Quds Al-Arabi. Главной целью Байдена стал Тель-Авив, а визит в Эр-Рияд - необходимостью, потому что США нуждаются в увеличении добычи дешевой нефти и разрешении иранской проблемы.

С самого начала визит Байдена в Саудовскую Аравию сопровождали неудачи, а в итоге его и вовсе отложили. Al-Quds Al-Arabi отмечает, что Байдену придется предоставить гарантии, которые докажут, что США не играют против Эр-Рияда. При этом в своей предвыборной кампании он обещал, что будет ориентироваться на американские ценности, а не выгоды во внешней политике. Если Байден начнет двигаться из крайности в крайность, его рейтинг может упасть еще сильнее.

Кто заменит Бориса Джонсона

После отставки премьер-министра Бориса Джонсона букмекеры и большая часть Британии размышляют о его вероятном преемнике. Как отмечает CNN, наиболее вероятными кандидатами считаются министр финансов Риши Сунак, бывший глава Минздрава Саджид Давид и глава МИД Лиз Трасс.