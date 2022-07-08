В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Арестович оценил влияние отставки Джонсона на Украину

Алиса Селезнёва

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что после отставки Бориса Джонсона Британия не откажется от поддержки Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Арестович оценил влияние отставки Джонсона на Украину
Фото: t.me/O_Arestovich_officialt.me/O_Arestovich_official

По мнению Арестовича, напротив, если Консервативную партию возглавит глава британского МИД Лиз Трасс или министр обороны Бен Уоллес, поддержка Украины может усилиться.

Скандал вокруг Джонсона Арестович объяснил яркостью политика, раздражавшей окружающих.

«Он очень многим насолил. Как любой яркий человек, в присутствии яркого человека другие люди начинают отбрасывать тени. И эти тени им не нравятся, потому что это их внутренние психологические тени. <…> Он очень эпатажный, очень резкий и его обвиняют в разбалансировке внутренней политики», - заявил он.

Арестович добавил, что решения Джонсона во внутренней и внешней политике не приветствуют в Консервативной партии.

«Украина благодарна настоящему другу за поддержку в очень сложное время», - заключил он.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

Первоначально Джонсон противился требованиям соратников об отставке, на фоне этого более 50 депутатов-тори покинули правительство.

"Первый пошел": В России отреагировали на отставку Джонсона

Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Объявляя об отставке, Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

В мире,Алексей Арестович,Бен Уоллес,Борис Джонсон,Консервативная партия,
60
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители