Арестович оценил влияние отставки Джонсона на Украину

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что после отставки Бориса Джонсона Британия не откажется от поддержки Украины. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
По мнению Арестовича, напротив, если Консервативную партию возглавит глава британского МИД Лиз Трасс или министр обороны Бен Уоллес, поддержка Украины может усилиться.
Скандал вокруг Джонсона Арестович объяснил яркостью политика, раздражавшей окружающих.
«Он очень многим насолил. Как любой яркий человек, в присутствии яркого человека другие люди начинают отбрасывать тени. И эти тени им не нравятся, потому что это их внутренние психологические тени. <…> Он очень эпатажный, очень резкий и его обвиняют в разбалансировке внутренней политики», - заявил он.
Арестович добавил, что решения Джонсона во внутренней и внешней политике не приветствуют в Консервативной партии.
«Украина благодарна настоящему другу за поддержку в очень сложное время», - заключил он.
7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он останется исполняющим обязанности премьер-министра, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.
Первоначально Джонсон противился требованиям соратников об отставке, на фоне этого более 50 депутатов-тори покинули правительство.
Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.
Объявляя об отставке, Джонсон заявил, что Лондон продолжит поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».