Арестович оценил влияние отставки Джонсона на Украину

«Он очень многим насолил. Как любой яркий человек, в присутствии яркого человека другие люди начинают отбрасывать тени. И эти тени им не нравятся, потому что это их внутренние психологические тени. <…> Он очень эпатажный, очень резкий и его обвиняют в разбалансировке внутренней политики», - заявил он.