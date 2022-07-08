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18 минут назад

Джонсон назвал подлым покушение на Абэ

ТАСС

Объявивший об уходе в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал подлым покушение на бывшего главу правительства Японии Синдзо Абэ.

Джонсон назвал подлым покушение на Абэ
Фото: ReutersReuters

"Крайне потрясен и опечален, узнав о подлом нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и близкими", - написал Джонсон в пятницу в Twitter.

На Абэ в пятницу было совершено покушение во время его уличного выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. Экс-премьер с кровотечением и без сознания был доставлен в больницу. Глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.

В мире,Борис Джонсон,Синдзо Абэ,
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