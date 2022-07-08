Джонсон назвал подлым покушение на Абэ

"Крайне потрясен и опечален, узнав о подлом нападении на Синдзо Абэ. Мои мысли с его семьей и близкими", - написал Джонсон в пятницу в Twitter.

На Абэ в пятницу было совершено покушение во время его уличного выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании. Экс-премьер с кровотечением и без сознания был доставлен в больницу. Глава японского правительства Фумио Кисида сообщил, что Абэ находится в тяжелом состоянии.