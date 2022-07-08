Уличный кот помог женщине достать упавшие ключи. Видео

В Бразилии уличный кот помог женщине достать ключи, которые упали в маленькое отверстие. Животное заинтересовалось тем, чем занимается бразильянка и решило ей помочь, вытащив связку из маленькой ямки. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.
«Четвероногий спаситель сначала не понял, что от него хотят, но вскоре ситуация начала меняться», – говорится в публикации.
На записи видно, как котик сначала наблюдал за безуспешными попытками женщины вернуть себе ключи, а затем опустил свою лапку в отверстие и извлек их оттуда.