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58 минут назад

Уличный кот помог женщине достать упавшие ключи. Видео

Денис Фьючин

В Бразилии уличный кот помог женщине достать ключи, которые упали в маленькое отверстие. Животное заинтересовалось тем, чем занимается бразильянка и решило ей помочь, вытащив связку из маленькой ямки. На курьезный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в распоряжении которого оказалось соответствующее видео.

«Четвероногий спаситель сначала не понял, что от него хотят, но вскоре ситуация начала меняться», – говорится в публикации.

На записи видно, как котик сначала наблюдал за безуспешными попытками женщины вернуть себе ключи, а затем опустил свою лапку в отверстие и извлек их оттуда.

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