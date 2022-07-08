Шольцу пришлось оправдываться за антироссийские санкции

Жители Германии в прямом эфире потребовали от немецких властей «говорить с русскими», а также «включить «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел в ходе записи программы на немецком телеканале ZDF. Трансляция велась в прямом эфире в интернете. Разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца велся в формате общения с гражданами. По видеоконференции со студией связалась супружеская пара, владеющая небольшой пекарней. Они рассказали, что из-за антироссийских санкций оказались на грани закрытия, т.к. цены на сырье и энергоресурсы стремительно растут.

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«Германия в последние 20 лет оказалась практически в полной зависимости в вопросе поставки энергоресурсов – угля, газа, всего», - сказал владелец пекарни.

Он также отметил, что с пониманием относится к помощи Украине, но если «Россия фактически является единственным поставщиков энергоресурсов» для Германии, то, по его мнению, власти не могут вводить такие санкции против государства, от которого они зависит.

На это Шольц заявил, что Германия не сама принимала это решение, а вместе с другими странами, стремясь «вводить такие санкции, чтобы ущерб не был выше, чем у других». Он подчеркнул, что уже осенью Германия сможет отказаться от импорта угля из России, а к концу года – от импорта нефти.

При этом он отметил, что от газа Германия не может отказаться, поэтому на газ нет эмбарго. А сокращение поставок, по его словам, это «технически обоснованное одностороннее решение России».

«Запад оперирует этим техническим аргументом, но вы могли бы просто пропустить эту турбину, тогда этого аргумента бы не было. <…> Сейчас все должно быть использовано, обо всем нужно говорить. Говорить и с русскими, возможно, включить «Северный поток – 2». Нельзя полностью разрушить эту страну потому, что я против войны», - заявил владелец пекарни.

На это Шольц еще раз повторил, что Берлин «не вводил санкций касательно газа».