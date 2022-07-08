На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании было совершено покушение. Мужчина стрелял в политика из дробовика в спину в тот момент, когда он произносил речь.
По словам очевидцев, было произведено два выстрела. Первые кадры после нападения были зафиксированы на камеру. Соответствующее видео публикуют российские Telegram-каналы.
По сведениям агентства Kyodo, у экс-премьера зафиксировали остановку сердца и отказ легких. Подозреваемый был задержан полицией, его личность уже установлена. Нападавшим оказался 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами.