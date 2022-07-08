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55 минут назад

Опубликовано видео с места нападения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

Денис Фьючин

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара в ходе предвыборной кампании было совершено покушение. Мужчина стрелял в политика из дробовика в спину в тот момент, когда он произносил речь.

По словам очевидцев, было произведено два выстрела. Первые кадры после нападения были зафиксированы на камеру. Соответствующее видео публикуют российские Telegram-каналы.

По сведениям агентства Kyodo, у экс-премьера зафиксировали остановку сердца и отказ легких. Подозреваемый был задержан полицией, его личность уже установлена. Нападавшим оказался 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами.

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