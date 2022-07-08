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55 минут назад

Момент нападения на бывшего премьер Японии Абэ попал на видео

Алиса Селезнёва

Появилось видео, на котором зафиксирован момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал телеканал 360.

Сегодня стало известно о покушении на Абэ в городе Нара, где он выступал с предвыборной речью. Мужчина выстрелил в политика сзади из огнестрельного оружия и ранил его. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - был задержан. Он ранее служил в морских силах самообороны Японии.

Установлена личность стрелявшего в Синдзо Абэ

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно как политик произносит речь, а за его спиной раздается выстрел и расходится белый дым. Слушавшие Абэ люди инстинктивно пригнулись, а сам бывший премьер-министр Японии упал.

При этом в ролике, опубликованном РИА Новости, показан момент задержания стрелка. Сотрудники службы безопасности уводят человека, держа его руки за спиной.

В мире,Видео,Синдзо Абэ,Телеканал "360° Подмосковье",
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