Появилось видео, на котором зафиксирован момент покушения на экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Видеоролик в своем Telegram-канале опубликовал телеканал 360.

Сегодня стало известно о покушении на Абэ в городе Нара, где он выступал с предвыборной речью. Мужчина выстрелил в политика сзади из огнестрельного оружия и ранил его. Экс-премьер упал на землю, позже его госпитализировали. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами - был задержан. Он ранее служил в морских силах самообороны Японии.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно как политик произносит речь, а за его спиной раздается выстрел и расходится белый дым. Слушавшие Абэ люди инстинктивно пригнулись, а сам бывший премьер-министр Японии упал.