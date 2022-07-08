В ФРГ отказались поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs

В Бундестаге не поддержали предложение поставить Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Как сообщает ТАСС, предложение оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не получило большинства голосов парламентариев.

В преддверии голосования министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт раскритиковала эту инициативу. Она отметила, что Берлин поддерживает Киев всеми возможными способами, однако это не должно вредить обороноспособности Германии. Ламбрехт подчеркнула, что в нынешние времена «было бы безответственно расхищать» средства Бундесвера.

Напомним, что в конце апреля Ламбрехт рассказала о готовности Германии поставить на Украину зенитные установки Gepard, которые предназначены для уничтожения целей на высоте до 4 км.