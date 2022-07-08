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55 минут назад

В Германии отказались поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs

Никита Бородкин

В Бундестаге не поддержали предложение поставить Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Как сообщает ТАСС, предложение оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) не получило большинства голосов парламентариев.

В ФРГ отказались поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs
Фото: flickr.comflickr.com

В преддверии голосования министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт раскритиковала эту инициативу. Она отметила, что Берлин поддерживает Киев всеми возможными способами, однако это не должно вредить обороноспособности Германии. Ламбрехт подчеркнула, что в нынешние времена «было бы безответственно расхищать» средства Бундесвера.

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Напомним, что в конце апреля Ламбрехт рассказала о готовности Германии поставить на Украину зенитные установки Gepard, которые предназначены для уничтожения целей на высоте до 4 км.

Предполагается, что первая партия будет включать в себя 15 зенитных установок и около 60 тысяч боеприпасов. Технику должны передать в пользование Киева в июле.

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