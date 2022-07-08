NYT: Бои на Украине стали сюрпризом для американских ветеранов

Американские ветераны Ирака и Афганистана, присоединившиеся к украинской армии, заявили, что конфликт на Украине не похож ни на один из тех, что они видели. Об этом рассказала The New York Times.

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В Афганистане и Ираке военные могли рассчитывать на авиацию, оказывавшую им поддержку. На Украине украинским военным и иностранным наемникам приходится сражаться с многочисленными и лучше вооруженными российскими силами «без элементарных вещей», таких как постоянное питание.

«Это гораздо более интенсивно, чем то, что я видел в Афганистане», - рассказал газете Брайан, бывший десантник армии США.

Однако часто вместо активных боевых действий, о которых мечтали многие новобранцы, подразделению Брайана приходится заниматься рутинными задачами. В их числе помощь украинским силам в отказе от «некоторых доктрин советского образца», которые мешают им обмениваться информацией между подразделениями и наделять полномочиями руководителей низшего звена.

Реальность украинского кризиса, по словам собеседников газеты, оттолкнула некоторых наемников.

Ранее сообщалось, что двое американцев - 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн, ставшие добровольцами в украинской армии, попали в плен под Харьковом.

Считается, что они стали первыми американцами, оказавшимися в плену у пророссийских сил. Ранее в плен были взяты трое британцев - Эйден Эслин, Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Первых двух приговорили к смертной казни.