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18 минут назад

Прогремело два выстрела: На Синдзо Абэ совершено нападение

Елена Прошина

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Он был ранен во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Прогремело два выстрела: На Синдзо Абэ совершено нападение
Фото: ТАССТАСС

По предварительной информации, прогремело два выстрела. Экс-премьер Японии был доставлен в больницу с кровотечением. Он потерял сознание. Об этом сообщил представитель правящей Либерально-демократической партии Японии.

Уточняется, что Абэ предположительно выстрелили в спину из дробовика. По информации телеканала, нападавший уже схвачен, он действовал в одиночку.

Как сообщает агентство Киодо, экс-премьер Японии не подает признаков жизни. Медики провели ему массаж сердца. Другие СМИ пишут, что у Абэ началось кровотечение в области шеи.

В мире,Синдзо Абэ,ЛДПР,
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