Прогремело два выстрела: На Синдзо Абэ совершено нападение

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. Он был ранен во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании в городе Нара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Фото: ТАСС ТАСС

По предварительной информации, прогремело два выстрела. Экс-премьер Японии был доставлен в больницу с кровотечением. Он потерял сознание. Об этом сообщил представитель правящей Либерально-демократической партии Японии.

Уточняется, что Абэ предположительно выстрелили в спину из дробовика. По информации телеканала, нападавший уже схвачен, он действовал в одиночку.