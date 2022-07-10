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32 минуты назад

Испанский журналист назвал 10 лживых заявлений саммита НАТО

Москва24иещё 5

Журналист испанской газеты Rebelion Рафаэль Сильва проанализировал заявление, сделанное по итогам прошедшего в Мадриде саммита НАТО, и сообщил о том, что обнаружил там десять лживых утверждений.

Первым враньем журналист назвал заявление об оборонительном характере Североатлантического альянса. Он указал, что об обратном свидетельствует тот факт, что украинские военные ведут огонь из минометов в Харьковской области совместно с иностранными наемниками.

Второй ложью журналист назвал обвинения в адрес Москвы в империалистических устремления и призывы прекратить специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР. Сильва указал на нежелание НАТО вести переговоры и продолжающиеся поставки оружия Киеву. Кроме того, добавил он, с 1949 года Североатлантический альянс расширялся и продолжал окружать Россию.

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Среди других несоответствующих действительности утверждений журналист назвал заявление и беспрецедентной сплоченности НАТО, отношение альянса к Москве как к главной угрозе, готовность НАТО защищать "каждый сантиметр своей территории", утверждение об опасности и непредсказуемости мира, заявление об обсуждении проблем глобального потепления и заявление о необходимости увеличить военный бюджет в странах – членах альянса.

Также журналист увидел провокацию в заявлении, что Китай является вызовом ценностям НАТО. По мнению репортера, таким образом альянс проявил враждебность к культуре, которая не похожа на западную, в очередной раз продемонстрировав использование НАТО в интересах Соединенных Штатов.

Автор материал назвал НАТО жестким инструментом, который служит для силового достижения господства над территориями, владения природными и энергетическими ресурсами и новыми рынками. Сильва отметил, что перечислил в своей публикации неполный список лживых утверждений альянса.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

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