В Великобритании заявили об угрозе отмены Brexit после ухода Джонсона

В эфире Fox News он отметил, что уход политика создает риск подрыва или даже отмены решения Лондона о выходе из состава Евросоюза - Brexit.

"Существует реальная опасность того, что Brexit будет подорван или даже отменен, если консерваторы проиграют следующие выборы, а Великобританией в конечном итоге будет управлять левая коалиция, включая Шотландскую национальную партию (SNP)", - пояснил Гардинер.

С точки зрения бывшего помощника Тэтчер, кто бы ни стал лидером Консервативной партии после Джонсона, он все равно столкнется с огромными проблемами, в том числе из-за резкого роста инфляции и цен на продукты.