В Великобритании заявили об угрозе отмены Brexit после ухода Джонсона

Отставка Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании создает серьезную неопределенность для государства, считает экс-помощник бывшего британского премьера Маргарет Тэтчер Найл Гардинер.
В эфире Fox News он отметил, что уход политика создает риск подрыва или даже отмены решения Лондона о выходе из состава Евросоюза - Brexit.
"Существует реальная опасность того, что Brexit будет подорван или даже отменен, если консерваторы проиграют следующие выборы, а Великобританией в конечном итоге будет управлять левая коалиция, включая Шотландскую национальную партию (SNP)", - пояснил Гардинер.
С точки зрения бывшего помощника Тэтчер, кто бы ни стал лидером Консервативной партии после Джонсона, он все равно столкнется с огромными проблемами, в том числе из-за резкого роста инфляции и цен на продукты.
"Борьба за лидерство консерваторов может стать игрой в русскую рулетку. Нет никакой гарантии, что сильный премьер-министр и приверженец Brexit одержит победу", - подчеркнул Гардинер.
Ранее СМИ сообщили, что высокопоставленные члены Консервативной партии хотят избрать нового премьера Великобритании к сентябрю.