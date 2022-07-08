Отставка премьера Великобритании Бориса Джонсона может обернуться военным переворотом в Киеве, который закончится насильственной смертью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в Telegram, сообщает РИА Новости.
По его словам, уход Бориса Джонсона со своей должность премьера Великобритании будет означать закат эры несистемных политиков, которые выделяются эксцентричным, нестандартным поведением.
«На очереди импичмент Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели <…> Зеленского», — написал Кива.
Ранее сообщалось, что Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Однако он уточнил, что продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового премьера.
Издание напоминает, что в последнее время в Великобритании царит правительственный кризис — кабинет министров за два дня покинули более 50 человек, включая руководителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения. Свой уход они объяснили недоверием к Джонсону и несогласием с его методом руководства.
Отмечается, что причиной кризиса стал скандал вокруг бывшего заместителя главы МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера. Он устроил драку в одном из клубов Лондона, а ранее обвинялся в сексуальных домогательствах. Некоторые политики уверены, что Джонсон знал о прошлом Пинчера, но все равно сделал его заместителем координатора парламентской фракции консерваторов.