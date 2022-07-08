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По его словам, уход Бориса Джонсона со своей должность премьера Великобритании будет означать закат эры несистемных политиков, которые выделяются эксцентричным, нестандартным поведением.

«На очереди импичмент Байдена и конечно ждем с нетерпением военного переворота и гибели <…> Зеленского», — написал Кива.

Ранее сообщалось, что Джонсон объявил об уходе с поста главы Консервативной партии Великобритании и кабинета министров. Однако он уточнил, что продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового премьера.

Издание напоминает, что в последнее время в Великобритании царит правительственный кризис — кабинет министров за два дня покинули более 50 человек, включая руководителей Министерства финансов и Министерства здравоохранения. Свой уход они объяснили недоверием к Джонсону и несогласием с его методом руководства.