Масочный режим вернулся

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.

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По данным ВОЗ, заболеваемость COVID-19 растет как минимум в 110 странах мира. На этом фоне власти ряда стран возвращают антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.

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ТАСС собрал основную информацию об ограничительных мерах из-за коронавируса в мире.

Где вернули масочный режим?

Режим обязательного ношения масок в общественных помещениях для всех лиц старше 12 лет, который был отменен 31 мая, возобновляется с 8 июля в Республике Кипр.

Такое же решение приняли власти Катара. В эмирате число новых случаев инфицирования составляет около 700 за сутки, что в два раза больше, чем в начале июня.

Примерно такая же ситуация в Пакистане - там в начале июня выявляли менее 100 заболевших в сутки, сейчас - около 800 человек. Пассажирам внутренних авиарейсов с 28 июня вновь необходимо надевать маски.

Где советуют вновь надевать маски?

С апреля в Испании средства индивидуальной защиты оставались необходимой мерой только в больницах, транспорте и ряде общественных мест. Однако на фоне роста числа заболевших - сейчас там в сутки уже регистрируют свыше 18 тыс. новых случаев - жителям Испании советуют носить маски во всех общественных помещениях.

Во Франции, где ежедневно 100-200 тыс. человек сдают положительные тесты, власти также напоминают о рекомендации использовать маски в общественном транспорте и в закрытых помещениях, а в ближайшие недели правительство обсудит вопрос об обязательном ношении медицинских средств индивидуальной защиты. При этом власти Ниццы уже ввели масочный режим в транспорте.

В Казахстане межведомственная комиссия по борьбе с распространением COVID-19 решила принять ряд мер на случай перехода того или иного региона в желтую зону эпидемиологического риска, в числе мер и обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте.

В Турции, где заболеваемость COVID-19 выросла на 87% по сравнению с началом июня, союз медиков полагает, что необходимо вернуться к ограничительным мерам из-за коронавируса. В Палестине Минздрав призывает жителей к соблюдению масочного режима в закрытых помещениях - в стране началась шестая волна пандемии коронавируса.

В Израиле масочный режим соблюдается в больницах, аптеках и учреждениях, где находятся пожилые люди, но власти уже обсуждают вопрос возвращения предписания носить маски в закрытых общественных помещениях. В стране в начале июля фиксируют больше 10 тыс. новых случаев инфицирования в сутки, что в два раза больше, чем месяц назад.

В Германии весной этого года отменили действовавшие ограничения, но канцлер ФРГ Олаф Шольц полагает, что осенью-зимой стране возможно придется вернуться к обязательному ношению масок. В начале июля в ФРГ регистрируют 130 тыс. новых случаев инфицирования, что на 70% больше, чем в начале июня. Медики Чехии тоже не исключают новую волну эпидемии и восстановление в стране социальных ограничений.

Другие ограничительные меры

Канада продлила действие коронавирусных ограничений на границах минимум до 30 сентября. Так, невакцинированным канадцам все еще необходимо проходить 14-дневный карантин при въезде в страну. Иностранцы могут приезжать только при наличии прививок от коронавируса, одобренных Минздравом Канады.

Азербайджан до 1 сентября сохранил требование о предъявлении сертификата вакцинации или выздоровлении после перенесенного коронавируса в общественных местах, о закрытых сухопутных границ республики, о приостановке международного железнодорожного сообщения. При этом власти могут рассмотреть вопрос об ужесточении карантинных мер - за последнюю неделю рост случаев заражения составил 48%.

Ситуация в России

В некоторых регионах РФ полностью или частично сохраняется обязательное ношение масок. Жесткие ограничения действуют в Ненецком автономном округе и Кабардино-Балкарской Республике. При этом в НАО сохраняется запрет на проведение митингов и обязательное измерение температуры у сотрудников. На Сахалине носить маски необходимо в закрытых помещениях, в Хабаровском крае, Белгородской и Калужской областях - в медицинских и социальных учреждениях, в Архангельской, Смоленской области - в транспорте. В Хакасии маски обязаны надевать люди с признаками ОРВИ или те, кто контактировал с больными коронавирусом. В Воронежской области требование о масках действует в транспорте и больницах.

При этом масочный режим все еще действует в Кремле, несмотря на решение Роспотребнадзора, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.