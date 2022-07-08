В США назвали два варианта уничтожения Крымского моста

«Чтобы повредить пролеты [моста], не говоря уже о том, чтобы их обрушить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько [вертолетов] Ми-24 и [истребителей] Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами или [беспилотников Bayraktar] ТБ2 с ракетами малой дальности», — пишет автор.