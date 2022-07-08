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54 минуты назад

В США назвали Украине два варианта уничтожения Крымского моста

Lenta.ru

Чтобы уничтожить Крымский мост, украинская сторона должна приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе к объекту и использовать имеющееся у нее оружие по-новому. Два способа, посредством которых Киев мог бы обстрелять Крымский мост, назвал обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

В США назвали два варианта уничтожения Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

«Чтобы повредить пролеты [моста], не говоря уже о том, чтобы их обрушить, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Это больше огневой мощи, чем могут дать несколько [вертолетов] Ми-24 и [истребителей] Су-27 с ракетами и неуправляемыми бомбами или [беспилотников Bayraktar] ТБ2 с ракетами малой дальности», — пишет автор.

Обозреватель уверяет, что «возможности Украины по нанесению глубоких ударов улучшаются».

«Чтобы держать под угрозой Крымский мост без приобретения новых боеприпасов, украинской армии необходимо отбить часть побережья вдоль Азовского моря к востоку от Крыма», — рассказал Экс о втором варианте уничтожения моста.

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