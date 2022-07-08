В ЕС отказали Киеву в крупном кредите

Европейская комиссия (ЕК) решила заблокировать кредит Украине на сумму 1,5 евро, так как опасается финансовой ненадежности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

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Уточняется, что Европейская комиссия хочет, чтобы сумма предоставленного Киеву кредита составляла не менее 70% от общего объема финансирования. При этом стандартный объем займов за пределами Европейского союза — 9%. ЕК опасается, что Украина не сможет выплатить долг, поэтому выдвигает подобные условия.

Как пишет агентство, представитель Европейской комиссии рассказал, что ЕС сперва необходимо удостовериться в способности Украины покрыть убытки в случае дефолта. Он пояснил, что в настоящее время Комиссия пытается найти альтернативы, чтобы разделить часть рисков, связанных с предоставлением кредита Украине.

По данным агентства, выделенный ранее Киеву кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.