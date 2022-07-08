В ЕС отказали Киеву в крупном кредите

Европейская комиссия (ЕК) решила заблокировать кредит Украине на сумму 1,5 евро, так как опасается финансовой ненадежности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Уточняется, что Европейская комиссия хочет, чтобы сумма предоставленного Киеву кредита составляла не менее 70% от общего объема финансирования. При этом стандартный объем займов за пределами Европейского союза — 9%. ЕК опасается, что Украина не сможет выплатить долг, поэтому выдвигает подобные условия.
Как пишет агентство, представитель Европейской комиссии рассказал, что ЕС сперва необходимо удостовериться в способности Украины покрыть убытки в случае дефолта. Он пояснил, что в настоящее время Комиссия пытается найти альтернативы, чтобы разделить часть рисков, связанных с предоставлением кредита Украине.
По данным агентства, выделенный ранее Киеву кредит в размере одного миллиарда евро также предусматривал обеспечение повышенных резервов.
Ранее сообщалось, что европейцы все чаще стали сомневаться в необходимости помогать Украине на фоне ухудшающейся экономической ситуации. По данным опроса Европейского совета по международным отношениям, общественное несогласие по ситуации на Украине растет. Европейцы обвиняют Киев, Брюссель и Вашингтон в нежелании урегулировать вспыхнувший конфликт.