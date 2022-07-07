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37 минут назад

Ещё одна страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

News.ru

Сейм Польши почти единогласно принял законы о ратификации соглашения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. За участие Швеции проголосовали все 442 депутата, принявшие участие в голосовании. За вступление Финляндии в Альянс один парламентарий высказался против, а ещё один воздержался, пишет РИА Новости.

Ещё одна страна ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: shutterstock.comshutterstock.com

За принятие в НАТО Швеции проголосовали все 442 принявших участие в голосовании депутата. По закону о принятии Финляндии из 442 депутатов один воздержался, а один был против, — сказано в публикации.

Принятые законопроекты поступят в польский сенат, а затем на подпись к президенту страны Анджею Дуде.

Члены палаты общин Канады ранее единогласно ратифицировали протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Канада стала первой из стран — членов Альянса, кто одобрил вступление Швеции и Финляндии в блок. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассчитывает на быструю и эффективную интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО, а также на их вклад в коллективную оборону Альянса.

Пятого июля постоянные представители стран НАТО в присутствии руководства МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу. После этого начнётся процедура ратификации протоколов тридцатью странами — членами блока.

В мире,Джастин Трюдо,Анджей Дуда,НАТО,
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