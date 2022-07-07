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30 минут назад

Украинцы призывают Бориса Джонсона стать их премьер-министром

Слово и Дело

Украинцы на фоне новостей об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона запустили своеобразный флешмоб в социальных сетях. На своих страницах в Twitter они призывают политика перебраться в Киев и возглавить кабинет министров Украины.

Украинцы призывают Джонсона стать их премьер-министром
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Публикации с соответствующими призывами набирают сотни «лайков» и ответов. В своих постах авторы называют скандального премьер-министра «истинным другом Украины» и считают его лучшей альтернативой действующему главе правительства — Денису Шмыгалю.

«Господин Джонсон, у меня для вас предложение. Нам срочно нужен премьер-министр!» — говорится в одном из твитов, набравших более 1,5 тысяч отметок «нравится».

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За последние два дня британский кабмин покинули свыше 50 человек. Среди них руководители министерства финансов и министерства здравоохранения. Все они заявили о недоверии Борису Джонсону в связи с сексуальным скандалом Кристофера Пинчера, экс-заместителя главы британского МИД по делам Европы и США.

По мнению чиновников, премьер-министр назначил Пинчера на должность, зная о небезупречном прошлом политика. Сам Джонсон признал свою отставку, но объявил, что сложит с себя полномочия после назначения нового главы правительства.

В мире,Денис Шмыгаль,Борис Джонсон,Правительство Украины,
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