Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд

Бюджетные органы Еврокомиссии опасаются, что Киев окажется не в состоянии вернуть полученные от европейских стран кредиты. Поэтому европейские чиновники отказываются одобрить выделение Украине денежных средств в размере €1,5 млрд. Об этом пишет в четверг, 7 июля, агентство Bloomberg.

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Отмечается, что ЕК традиционно выступает в качестве гаранта для кредитов, выдаваемых государствам, не входящим в ЕС. По правилам организации, так называемая «провизия» (уровень предполагаемых убытков), устанавливается в пределах 9% от общей суммы кредита. В случае с Украиной финансовые органы ЕК требуют, чтобы она была повышена до 70%.

Агентство уточняет, что для того, чтобы найти компромисс по этому вопросу, специалисты рассматривают различные варианты. В частности, они предлагают передать часть рисков конкретным государствам Евросоюза.