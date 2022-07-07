Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF, что ФРГ будет поддерживать Украину до тех пор, пока ей будет требоваться помощь. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что глава ФРГ отреагировал так на вопрос журналистки о том, как он относится к результатам опросов общественного мнения о конфликте на Украине. Они показали, что значительная часть респондентов выступает за то, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

Шольц подчеркнул, что «мы [власти ФРГ] будем сохранять солидарность [с Киевом] так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».