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21 минуту назад

Шольц ответил на призывы немцев к завершению санкций против России

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала ZDF, что ФРГ будет поддерживать Украину до тех пор, пока ей будет требоваться помощь. Об этом пишет РИА «Новости».

Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава ФРГ отреагировал так на вопрос журналистки о том, как он относится к результатам опросов общественного мнения о конфликте на Украине. Они показали, что значительная часть респондентов выступает за то, чтобы Киев пошел на территориальные уступки России.

Шольц подчеркнул, что «мы [власти ФРГ] будем сохранять солидарность [с Киевом] так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться».

Ранее стабильную поддержку Украине пообещал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. От уточнил, что она продолжится даже после его отставки.

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