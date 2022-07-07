В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
23 минуты назад

Россия созывает 11 июля СБ ООН по теме неонацизма на Украине

ТАСС

Россия проведет 11 июля встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященное неонацизму на Украине. Об этом сообщил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

Россия созывает 11 июля СБ ООН по теме неонацизма на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В понедельник, 11 июля, в 15.00 [22.00 мск] мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине, - сказал Полянский. - Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине - денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы".

В мире,Дмитрий Полянский,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители