Россия созывает 11 июля СБ ООН по теме неонацизма на Украине

"В понедельник, 11 июля, в 15.00 [22.00 мск] мы проводим очередное неформальное заседание СБ ООН по "формуле Арриа", посвященное нацизму и фашизму на Украине, - сказал Полянский. - Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине - денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы".