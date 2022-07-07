Канцлер Германии Олаф Шольц ответил немцам на призыв завершить санкции против России . Он заявил в эфире телеканала ZDF, что рестрикции продлятся столько, сколько нужно для поддержки Киева , передает РИА Новости .

Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, что почти половина граждан ФРГ (47 процентов) выступает за скорейшее снятие ограничений и разрешение конфликта на Украине, возможно, за счет территориальных уступок на юге и востоке со стороны украинских властей. Политик также отреагировал на заявление о том, что немцы испытывают тревогу относительно роста цен.