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17 минут назад

Эксперты рассказали, что американские наёмники сталкиваются с психологическими проблемами

Илья Родин

Научный сотрудник аналитического центра Министерства обороны США Жанна Мантуа заявила в статье для портала Task&Purpose, что участие в конфликте на Украине привело к психологическим проблемам у американских наемников.

Стало известно о проблемах американских наемников после боев на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жанна Мантуа подчеркнула, что боевые действия на Украине «заинтересовали» как действующих американских военнослужащих, так и ветеранов. Но военное сообщество оказалось не готово к тому, что конфликт может привести к неожиданным последствиям.

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Эксперт уточнила, что у американских добровольцев, которые участвовали в нем и вернулись домой, наблюдаются проблемы с психическим здоровьем.

По ее данным, психический кризис, с которым столкнулись американские наемники по возвращении на родину, является «уникальным». Он не наблюдался у тех, кто участвовал в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана.

Матуа полагает, что одной из основных причин этого является «жестокость боевых действий», их чрезвычайная интенсивность. Кроме того, военные США привыкли к своему технологическому превосходству на поле боя, а в этом конфликте оно не на их стороне.

«Нас постоянно бомбят самолеты и дроны. Танки, БТР, БМП, все, что вы можете придумать, они привезли сюда… Здесь я становлюсь парнем, крадущимся между кустами и деревьями и стреляющим в цель по солдатам и танкам», - цитирует исследовательница слова бывшего морского пехотинца США.

Второй причиной психологических проблем является, по мнению аналитика, то, что ранее американцы сражались в Азии и Африке, они могли «психологически легко отличить себя от врага». На Украине наемникам из США «приходится стрелять в европейцев». Им не удается «расчеловечить» своих противников, что негативно отражается на их психике.

По словам специалиста, тяжелые психические травмы могут привести к печальным последствиям, в том числе, и к самоубийствам.

В мире,Армия,Пентагон,
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