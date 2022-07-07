Пока вы не уснули: Отставка Джонсона и заявление Литвы о транзите в Калининград

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Борис Джонсон объявил об отставке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон заявил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

В своем обращении к британцам Джонсон подчеркнул, что «чрезвычайно гордится» своими достижениями на посту премьера. Он упомянул Brexit, управление страной во время пандемии и «лидерство Британии» в ответе Запада на украинский кризис.

В Литве сделали заявление о «зеленых коридорах» для транзита в Калининград

Литва не согласится на установление «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил советник президента страны Аста Скайсгирите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

По ее словам, необходимо не только запретить транзит грузов из санкционного списка, но и обеспечить за этим контроль.

Mash: украинские коптеры атаковали пограничные пункты в Курской области

Квадрокоптеры, прилетевшие из Украины, сбросили два взрывных устройства на пропускные пункты погрануправления ФСБ в Курской области. Как сообщает Telegram-канал Mash, одно упало в пункте возле села Гордеевка в 3 километрах от границы, а другое — в селе Елизаветовка, в километре от границы.

Оба сброса зафиксировали 6 июля примерно в 12:30. Отмечается, что разрушений и пострадавших в инциденте нет.

Пожар произошел в ТЦ «Европарк» в Москве

Пожар произошел в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе в Москве. Как сообщает радио «Говорит Москва», огонь вспыхнул на первом этаже здания.

Как сообщает ТАСС, в 12:20 пожарные ликвидировали возгорание. Людей из здания успешно эвакуировали, пострадавших в происшествии нет. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров, причина пожара выясняется.

ВКС России сорвали попытку ВСУ установить флаг на Змеином

CC BY-SA 4.0 / Фотонак

Самолет Воздушно-космических сил РФ нанес удар по острову Змеиный, на котором украинские военнослужащие попытались установить флаг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, часть солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена.

По словам Конашенкова, утром 7 июля военные ВСУ высадились на острове и сделали фото с флагом.

СМИ: Турция отпустила российское судно «Жибек жолы»

Турецкая таможня вечером 6 июля отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении «Жибек жолы». На Украине считают, что сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

Русская рулетка: в Египте открывают пляжи после нападения акул

CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World

Несмотря на нападение акул и запрет властей на купание, владельцы гостиниц начали открывать пляжи, превращая отдых туристов в русскую рулетку, сообщает «Пятый канал».

Ранее в районе Хургады акула атаковала женщину, купавшуюся в море. Спасти 68-летнюю гражданку Австрии Элизабет Сквайр не удалось. Позднее стало известно об обнаружении тела еще одной женщины с характерными укусами.

Минобороны опубликовало новые данные о работе биолабораторий на Украине

РИА Новости/Министерство обороны РФ

Украина является «полигоном» для испытаний биологического оружия Германии и США. Об этом заявил журналистам глава войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов в ходе брифинга, на котором он раскрыл новые данные о работе биолабораторий в стране.

По словам Кириллова, деятельность США во многом служила ширмой для исследований, а часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Минпромторге заявили о контрафакте на Wildberries

Wildberries

Глава департамента Минпромторга по цифровой маркировке и легализации Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». По его словам, в компании пообещали бороться с проблемой, сообщает ТАСС.

Заславский принял участие в круглом столе фракции «Новые люди», посвященном параллельному импорту и защите потребителей от контрафакта.

Басков призвал импортозамещать артистов

Народный артист России Николай Басков считает, что пришло время дать дорогу российским деятелям культуры. По его мнению, во всех отраслях российской экономики идет активное импортозамещение, а в культуре — нет. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.