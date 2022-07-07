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51 минуту назад

В Ереване сообщили о перестрелке на армяно-азербайджанской границе

ТАСС

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Азербайджана открыли огонь по армянским боевым позициям в западной части армяно-азербайджанской границы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Ереван сообщил о перестрелке на границе с Азербайджаном
Фото:  Аппарат Президента Республики Армения Аппарат Президента Республики Армения

"7 июля около 16:15 (15:15 мск) подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из различных видов оружия, в том числе крупнокалиберного, по армянским боевым позициям, расположенным в западной части армяно-азербайджанской границы, в районе села Елпи Вайоцдзорской области. Огонь велся также в направлении дороги ведущей в село, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ответными действиями армянской стороны огонь азербайджанских подразделений был подавлен. С армянской стороны потерь нет.

В приграничных районах Сюникской области Армении 16 ноября 2021 года произошли интенсивные бои между подразделениями Армении и Азербайджана. В связи с этими событиями министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего главы оборонных ведомств двух стран приняли меры по стабилизации обстановки. Однако стороны периодически сообщают об инцидентах на этом участке госграницы.

В мире,Сергей Шойгу,
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