Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций

В Министерстве обороны Азербайджана обвинили Армению в обстреле позиций Вооруженных сил (ВС) республики. Об этом пишет ТАСС.

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В ведомстве сообщили, что вечером 7 июля армянские военные со стороны приграничного села Заркенд Басаркечярского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, находящиеся в районе населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района. В Минобороны добавили, что в результате «адекватных ответных мер» азербайджанских военнослужащих огонь был подавлен.

В оборонном ведомстве Армении в свою очередь обвинили в обстреле азербайджанскую сторону. Там также заявили, что военные ВС Азербайджана вели огонь в направлении ведущей в село дороги, в результате чего был поврежден гражданский автомобиль.