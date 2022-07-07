Венгрия отказалась делиться газом с Европой

Газ, который был приобретен за деньги граждан Венгрии, будет использоваться только внутри страны. Об этом в четверг заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
По его словам, идея председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о якобы справедливом распределении топлива среди государств Евросоюза напоминает учение о коммунизме.
«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», - подчеркнул министр.
Ранее власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ.