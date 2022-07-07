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21 минуту назад

Венгрия отказалась делиться газом с Европой

Национальная Служба Новостей

Газ, который был приобретен за деньги граждан Венгрии, будет использоваться только внутри страны. Об этом в четверг заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Венгрия отказалась делиться газом с Европой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, идея председателя фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о якобы справедливом распределении топлива среди государств Евросоюза напоминает учение о коммунизме.

«Венгерские газохранилища останутся в собственности Венгрии. Газ, купленный на деньги венгерских налогоплательщиков и хранящийся в венгерских газохранилищах, будет использоваться в Венгрии», - подчеркнул министр.

Ранее власти Венгрии заявили о невозможности заменить энергоносители РФ.

В мире,Манфред Вебер,Петер Сийярто,Европарламент,ЕС,
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