Небо над США окрасилось в ярко-зеленый

Небо над американским штатом Южная Дакота окрасилось ярко-зеленый цвет во время грозы. Об этом сообщает газета USA Today.

Фото: Aafaque/ Twitter / Reuters Aafaque/ Twitter / Reuters

По словам очевидцев, во время шторма небо из голубого внезапно превратилось в зеленое. Некоторые жители США почувствовали, что оказались в сериале «Очень странные дела», а другие пытались найти научное обоснование произошедшему.

Однако, по словам метеоролога Кори Мартин, явлению есть простое объяснение. Гроза началась в штате ближе к вечеру — яркий закатный свет солнца начал преломляться и взаимодействовать с частицами воды и льда, которые имеют голубоватый оттенок. Специалист добавил, что для достижения подобного эффекта необходимо очень много жидкости.