Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил слова благодарности премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он подчеркнул, что глава британского правительства оказывал постоянную поддержку Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в четверг, 7 июля, Борис Джонсон написал прошение об отставке с постов премьер-министра Соединенного Королевства и главы Консервативной партии Британии.

Дмитрий Кулеба поблагодарил британского премьера за понимание международной повестки и за то, что «он всегда был лидером среди поддерживающих» Украину государств.

Джонсон пообещал, что Лондон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву и после его ухода с высокого государственного поста. Он подчеркнул, что британцы будут помогать Украине «так долго, как потребуется», сообщает РЕН ТВ.