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1 час назад

Дмитрий Кулеба обратился к Борису Джонсону со словами благодарности

Илья Родин

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил слова благодарности премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Он подчеркнул, что глава британского правительства оказывал постоянную поддержку Киеву. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в четверг, 7 июля, Борис Джонсон написал прошение об отставке с постов премьер-министра Соединенного Королевства и главы Консервативной партии Британии.

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Дмитрий Кулеба поблагодарил британского премьера за понимание международной повестки и за то, что «он всегда был лидером среди поддерживающих» Украину государств.

Джонсон пообещал, что Лондон продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву и после его ухода с высокого государственного поста. Он подчеркнул, что британцы будут помогать Украине «так долго, как потребуется», сообщает РЕН ТВ.

Политический обозреватель Кон Кафлин в статье для The Telegraph заявил, что уход Джонсона с поста премьер-министра значительно пошатнет позиции Киева. Западные страны будут не столь охотно отзываться на его просьбы о финансовой и военной поддержке, как это было ранее.

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