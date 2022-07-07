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10 минут назад

Парламент Финляндии усилит охрану границы с Россией

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Парламент Финляндии решил усилить охрану границы с Россией из-за «гибридных угроз», якобы исходящих с ее стороны. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление консультанта министерства внутренних дел страны Анне Иханус.

Финляндия усилит охрану границы с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Усиление пройдет в рамках «Закона о защите государственных границ» и принятой в его рамках поправки. Она облегчит строительство более прочных ограждений вдоль 1300-километровой границы между Россией и Финляндией.

Издание утверждает, что планы усилить границу связаны с опасениями, будто Москва может использовать потоки беженцев для оказания политического давления на соседние европейские страны. Это происходило в 2021 году на границе Белоруссии с рядом стран ЕС, когда после введения жестких санкций президент республики Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционные потоки в Европу. Из-за возникшего кризиса к границе съехались тысячи людей, многие из которых пытались нелегально проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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