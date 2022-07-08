Названа причина ухода в отставку премьер-министра Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, чтобы затем вновь возглавить правительство. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно законодательству страны, после отставки прежнего правительства премьер-министр, лидер Реформистской партии Кая Каллас должна объявить в парламенте, что покидает пост. После этого президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьер-министры.

Каллас занимала должность премьер-министра республики с января 2021 года.

Ранее премьер заявила, что сама внесла предложение о своей отставке.

«Потому что, если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — объяснила она.

Каллас также отметила, что для ее отставки и назначения новых министров необходимо собрать Рийгикогу — государственное собрание Эстонии.