Русская рулетка: в Египте открывают пляжи после нападения акул

Несмотря на нападение акул и запрет властей на купание, владельцы гостиниц начали открывать пляжи, превращая отдых туристов в русскую рулетку, сообщает «Пятый канал».
Ранее в районе Хургады акула атаковала женщину, купавшуюся в море. Спасти 68-летнюю гражданку Австрии Элизабет Сквайр не удалось. Позднее стало известно об обнаружении тела еще одной женщины с характерными укусами.
Корреспондент «Пятого канала» выяснил, что у отдыхающих порой нет никакой защиты от акул, так как пляжи не оборудованы специальными сетями, а скорую помощь в случае ЧП придется очень долго ждать.
«На пляжных табличках так и написано: «Помощи не ждите!». Первый пункт: «Спасателя нет». Но есть еще более интересная фраза — «Купание на свой страх и риск». И ни слова про акул, которых здесь обитает несколько видов», - отмечается в статье.
После нападения акул, в результате которых уже погибли два человека, власти Египта закрыли «целых десять километров берега».
«Мы продолжим закрывать пляжи, пока не будет подтверждено, что там нет хищников», — сказано в заявлении властей.
При этом работники гостиниц уверены, что хищники давно уплыли, никакой опасности нет, и уже пустили отдыхающих на мелководье.
«Шарка (акулы. — Прим. ред.)? Нет шарка. Это только говорили», - заявил бармен на одном из пляжей.
Еще в 2010 году, после нападений акул, эксперты говорили, что нужны сетки, чтобы спасти туристов от хищников. Но оборудованных ими пляжей до сих пор единицы.
«Что надо предпринять для защиты туристов? Поставить сетки, ввести новые требования. Но я могу вам сказать — не было требований таких, потому что не было акул. Сетки поставить — это очень недешевое удовольствие», — пояснил изданию директор Ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.