Русская рулетка: в Египте открывают пляжи после нападения акул

Несмотря на нападение акул и запрет властей на купание, владельцы гостиниц начали открывать пляжи, превращая отдых туристов в русскую рулетку, сообщает «Пятый канал».

Ранее в районе Хургады акула атаковала женщину, купавшуюся в море. Спасти 68-летнюю гражданку Австрии Элизабет Сквайр не удалось. Позднее стало известно об обнаружении тела еще одной женщины с характерными укусами.

Корреспондент «Пятого канала» выяснил, что у отдыхающих порой нет никакой защиты от акул, так как пляжи не оборудованы специальными сетями, а скорую помощь в случае ЧП придется очень долго ждать.

«На пляжных табличках так и написано: «Помощи не ждите!». Первый пункт: «Спасателя нет». Но есть еще более интересная фраза — «Купание на свой страх и риск». И ни слова про акул, которых здесь обитает несколько видов», - отмечается в статье.

После нападения акул, в результате которых уже погибли два человека, власти Египта закрыли «целых десять километров берега».

«Мы продолжим закрывать пляжи, пока не будет подтверждено, что там нет хищников», — сказано в заявлении властей.

При этом работники гостиниц уверены, что хищники давно уплыли, никакой опасности нет, и уже пустили отдыхающих на мелководье.

«Шарка (акулы. — Прим. ред.)? Нет шарка. Это только говорили», - заявил бармен на одном из пляжей.

Еще в 2010 году, после нападений акул, эксперты говорили, что нужны сетки, чтобы спасти туристов от хищников. Но оборудованных ими пляжей до сих пор единицы.