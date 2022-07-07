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28 минут назад

Глава МИД Британии похвалила отставку Джонсона

Мария Иванова

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала правильным решение премьер-министра Бориса Джонсона об отставке. Об этом она написала в твиттере.

«У правительства под руководством Бориса было много достижений - обеспечение Brexit, вакцины и поддержка Украины», - заявила Трасс.

Министр подчеркнула, что властям Британии сейчас нужно спокойствие и единство. Она отметила, что необходимо продолжать работу до тех пор, пока не будет найден новый лидер.

7 июля Джонсон объявил о решении уйти в отставку. Он заявил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

В своем обращении к британцам Джонсон подчеркнул, что «чрезвычайно гордится» своими достижениями на посту премьера. Он упомянул Brexit, управление страной во время пандемии и «лидерство Британии» в ответе Запада на украинский кризис.

Первоначально Джонсон противился требованиям соратников об отставке, на фоне этого более 50 депутатов-тори покинули правительство.

Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в коронавирусных вечеринках.

В мире,Видео,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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