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31 минуту назад

Зеленский сообщил о грустящих из-за отставки Джонсона украинцах

Lenta.ruиещё 10

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что все украинцы грустят из-за новости об отставке Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский сообщил о грустящих из-за отставки Джонсона украинцах
Фото: ReutersReuters

По его словам, украинцы «с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии». Зеленский также поблагодарил Джонсона «за решительную и бескомпромиссную помощь» Киеву и «лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене».

Ранее украинский лидер выразил уверенность, что после отставки британского премьера политика Соединенного Королевства в отношении республики не изменится. При этом глава государства подчеркнул, что считает Джонсона «настоящим другом Украины».

7 июля Борис Джонсон объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он также заявил, что покидает пост лидера британской Консервативной партии.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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