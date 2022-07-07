Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что правительство страны будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как потребуется». Об этом пишет ТАСС.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку. В своем обращении к нации он отметил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

При этом среди своих достижений на посту главы правительства он назвал «лидерство Британии» в ответе Запада на украинский кризис.

«Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется», - заявил Джонсон в ходе своего обращения.

Он также признался, что «очень грустно покидать самую лучшую работу в мире».

Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине. В марте ограничения были введены в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ. Затем санкционный список регулярно пополнялся.