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1 час назад

Уходящий в отставку Джонсон пообещал и дальше помогать Украине

Алиса Селезнёва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что правительство страны будет поддерживать Украину и после его отставки «так долго, как потребуется». Об этом пишет ТАСС.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении уйти в отставку. В своем обращении к нации он отметил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

При этом среди своих достижений на посту главы правительства он назвал «лидерство Британии» в ответе Запада на украинский кризис.

«Позвольте мне сказать сейчас народу Украины: я знаю, что мы в Великобритании продолжим поддерживать вашу борьбу за свободу так долго, сколько потребуется», - заявил Джонсон в ходе своего обращения.

Он также признался, что «очень грустно покидать самую лучшую работу в мире».

Великобритания начала вводит масштабные антироссийские санкции после начала Россией 24 февраля спецоперации на Украине. В марте ограничения были введены в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ. Затем санкционный список регулярно пополнялся.

При этом новый командующий армией страны генерал Патрик Сандерс заявил, что британские войска должны быть готовы воевать в Европе, чтобы помочь Украине защитить себя от России.

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