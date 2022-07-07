В Токио объявили о седьмой волне коронавируса

В Токио началась седьмая волна коронавирусной инфекции, заявила губернатор города Юрико Коикэ. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Коикэ, за последнюю неделю число новых пациентов с COVID-19 в городе выросло в 2,4 раза.

«Мы полагаем, что у нас началась седьмая волна», — сказала Юрико Коикэ.

По информации местных властей, 7 июля в Токио сообщили о выявлении более 8,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за последние две недели число заражений коронавирусом в мире резко выросло.

6 июля число заразившихся в Японии превысило 45 тыс., обновив максимум с 18 мая. Несмотря на рост заболеваемости, японское правительство не намерено вводить режим усиленных мер. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться.