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1 час назад

В Финляндии одобрили установку барьеров на границе с РФ

Мария Иванова

Финский парламент одобрил закон, который позволит установить дополнительные барьеры на границе страны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

В Финляндии одобрили установку барьеров на границе с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Финляндия хочет защитить 1300-километровую границу с РФ от беженцев «на случай исключительных обстоятельств».

Reuters отмечает, что это спорный с точки зрения правил ЕС законопроект, но он был принят квалифицированным большинством, что позволяет парламенту принять его в ускоренном режиме.

Спешка связаны с опасениями Финляндии, что Россия может принять некие ответные меры после вступления страны в НАТО.

Ранее в Финляндии начали обсуждать угрозу «миграционной войны» по примеру кризиса, произошедшего в 2021 году на границах Белоруссии с ЕС. За несколько месяцев через Белоруссию в ЕС попытались попасть несколько тысячи мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Главу Белоруссии Александра Лукашенко обвиняли в организации этого кризиса.

Польский парламент выделил 366 млн евро на укрепление границы с Белоруссией.

В мире,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,
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