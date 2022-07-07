В Финляндии одобрили установку барьеров на границе с РФ

Финский парламент одобрил закон, который позволит установить дополнительные барьеры на границе страны с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Финляндия хочет защитить 1300-километровую границу с РФ от беженцев «на случай исключительных обстоятельств».

Reuters отмечает, что это спорный с точки зрения правил ЕС законопроект, но он был принят квалифицированным большинством, что позволяет парламенту принять его в ускоренном режиме.

Спешка связаны с опасениями Финляндии, что Россия может принять некие ответные меры после вступления страны в НАТО.

Ранее в Финляндии начали обсуждать угрозу «миграционной войны» по примеру кризиса, произошедшего в 2021 году на границах Белоруссии с ЕС. За несколько месяцев через Белоруссию в ЕС попытались попасть несколько тысячи мигрантов из Африки и с Ближнего Востока. Главу Белоруссии Александра Лукашенко обвиняли в организации этого кризиса.