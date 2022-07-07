СМИ: Турция отпустила российское судно «Жибек жолы»

Турецкая таможня вечером 6 июля отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

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Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении «Жибек жолы». На Украине считают, что сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна, но их опровергли.

В МИД РФ сообщали, что судно находилось в порту на рейде и проходило стандартные процедуры.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что судно действительно ходит под флагом России, но, по предварительным данным, принадлежит Казахстану, а груз перевозило по контракту между Эстонией и Турцией.

По данным «ЛIГАБiзнесIнформ», министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гульдере из-за решения Анкары отпустить судно.