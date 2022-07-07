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6 минут назад

СМИ: Турция отпустила российское судно «Жибек жолы»

Елена Прошина

Турецкая таможня вечером 6 июля отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».

СМИ: Турция отпустила российское судно «Жибек жолы»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении «Жибек жолы». На Украине считают, что сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.

СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна, но их опровергли.

В МИД РФ сообщали, что судно находилось в порту на рейде и проходило стандартные процедуры.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что судно действительно ходит под флагом России, но, по предварительным данным, принадлежит Казахстану, а груз перевозило по контракту между Эстонией и Турцией.

По данным «ЛIГАБiзнесIнформ», министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гульдере из-за решения Анкары отпустить судно.

«Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины», - заявили в МИД страны.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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