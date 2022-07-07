СМИ: Турция отпустила российское судно «Жибек жолы»

Турецкая таможня вечером 6 июля отпустила судно под российским флагом «Жибек жолы». Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ».
Украинские власти ранее призвали Турцию «принять необходимые меры» в отношении «Жибек жолы». На Украине считают, что сухогруз прибыл в Турцию из Бердянска с примерно семью тоннами зерна на борту.
СМИ писали, что Турция начала расследование происхождения зерна. Позже появились новости о задержании судна, но их опровергли.
В МИД РФ сообщали, что судно находилось в порту на рейде и проходило стандартные процедуры.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что судно действительно ходит под флагом России, но, по предварительным данным, принадлежит Казахстану, а груз перевозило по контракту между Эстонией и Турцией.
По данным «ЛIГАБiзнесIнформ», министерство иностранных дел Украины вызвало посла Турции Ягмура Ахмета Гульдере из-за решения Анкары отпустить судно.
«Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины», - заявили в МИД страны.