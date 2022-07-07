Стала известна роль жены Джонсона в его отставке

«Я просто сказал ему: послушай, все зависит от того, когда ты уходишь, и от того, как ты уходишь. Можно уйти с достоинством или тебя могут выгнать, как [экс-президента США] Дональда Трампа, цепляющегося за власть и притворяющегося, что он выиграл выборы, когда он их проиграл», — рассказал консерватор.