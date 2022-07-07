Джонсон позвонит Зеленскому после заявления об отставке

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как подаст заявления об отставке. Об этом сообщил редактор The Telegraph Бен Райли-Смит.

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«Это будет воспринято как заявление о решимости продолжать работу (служить стране, решать вопросы, представляющие общественный интерес) до осени», - заявил Райли-Смит.

Британские СМИ ранее сообщили, что Джонсон подаст в отставку 7 июля.

Ожидается, что нового лидера тори определят к началу конференции Консервативной партии в октябре, а Джонсон до тех пор будет исполнять обязанности премьер-министра.

Как отмечает The Telegraph, первоначально Джонсон противился отставке, несмотря на растущие призывы покинуть пост и волну увольнений, в результате которой более 50 депутатов-тори покинули правительство менее чем за 48 часов. Однако в итоге он сдался под давлением.