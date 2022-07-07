В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
32 минуты назад

Джонсон позвонит Зеленскому после заявления об отставке

Мария Иванова

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после того, как подаст заявления об отставке. Об этом сообщил редактор The Telegraph Бен Райли-Смит.

Джонсон позвонит Зеленскому после заявления об отставке
Фото: ReutersReuters

«Это будет воспринято как заявление о решимости продолжать работу (служить стране, решать вопросы, представляющие общественный интерес) до осени», - заявил Райли-Смит.

Британские СМИ ранее сообщили, что Джонсон подаст в отставку 7 июля.

Ожидается, что нового лидера тори определят к началу конференции Консервативной партии в октябре, а Джонсон до тех пор будет исполнять обязанности премьер-министра.

Как отмечает The Telegraph, первоначально Джонсон противился отставке, несмотря на растущие призывы покинуть пост и волну увольнений, в результате которой более 50 депутатов-тори покинули правительство менее чем за 48 часов. Однако в итоге он сдался под давлением.

Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в коронавирусных вечеринках.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители