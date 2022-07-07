Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал информацию о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку, а также оценил возможное влияние смены руководства Великобритании на ее внешнюю политику.