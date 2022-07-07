Политика премьера и лидера партии Джонсона вызывала очень серьезное раздражение среди его однопартийцев, там шел стремительный раскол. По сути дела Консервативная партия Великобритании
была расколота на две части. Одна из них поддерживала Джонсона, который, надо сказать, дискредитировал партию до нельзя. Другая же часть не хотела связывать свою политическую судьбу с именем премьера и нести ответственность.
В Великобритании есть четкое представление об ответственности за действия, которые потом остаются в политическом бэкграунде. Так или иначе это идет за человеком по жизни, поэтому этим дорожат британские политики, они вкладывают в имиджевый капитал деньги, время и энергию. Им не хочется, чтобы потом было пятно. А Джонсон без конца сажал пятна на эти мундиры. Поэтому от него хотели избавиться, чтобы потом говорить, мол, я не несу ответственности за политику Джонсона.
Недавно Джонсон уже проходил процедуру о вотуме доверия, и большинство однопартийцев высказалось в пользу того, чтобы он остался. По их правилам теперь какое-то время (как правило, пол года - год) второй раз этот вопрос не может ставиться. Но в данном случае Джонсон настолько быстро теряет доверие, что эти правила могут быть скорректированы... Так что я не исключаю, что однопартийцы просто убедили Джонсона подать в отставку.
О возможных приемниках Джонсона на посту премьера и внешней политике Великобритании
Не думаю, что отставка Джонсона повлияет на внешнюю политику Великобритании. Надо сказать, что в стране достаточно четко выстраивается внутрипартийная иерархия. На втором месте, как правило, идет министр финансов, на третьем месте - министр иностранных дел и по делам Содружества и так далее. И все близлежащие кандидаты в этой партийной иерархии придерживаются такой же ориентации, как и Джонсон. Другое дело, что если в партии назреет серьезный кризис, то к власти может прийти уже не эта партийная верхушка, а другая, которая может пересмотреть свое отношение к Украине... Если внутри Консервативной партии произойдет смена руководства, когда старых лидеров оттеснят, тогда может быть и перемена во внешнеполитическом курсе Лондона. А при сохранении старых лидеров такой перемены ждать не стоит.
Ситуация с Украиной достаточно назойлива, она уже надоела и гражданам Великобритании, и активистам, членам Консервативной партии, уже стала притчей во языцех. И Джонсон весть свой оставшийся авторитет пытался укрепить за счет Украины, что не добавляло ему очков. Не думаю, что с этой темой будут связываться другие партийные лидеры, мне кажется, что она начинает уходить.