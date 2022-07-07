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Фото: РИА Новости РИА Новости

«Безводный кошмар: засуха на пороге Европы»

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Изменение климата грозит опустыниванием не только Африке, но и странам в самом сердце Европы, пишет Türkiye. Испания и Португалия сталкиваются с самой заслушивай погодой за последние 1200 лет, что опасно как для местного производства продуктов питания, так и для туризма. Исследования показывают, что к концу века уровень осадков может снизиться еще на 10-20 процентов.

Помимо Испании и Португалии с проблемами сталкивается Италия: страна объявила чрезвычайное положение в пяти северных регионах из-за сильнейшей за 70 лет засухи. Засуха угрожает половине ферм в долине реки По, где производится более 30 процентов национальной сельскохозяйственной продукции. Верона, город с населением в четверть миллиона человек, ввела норму потребления питьевой воды, а Милан объявил о закрытии своих декоративных фонтанов.

«НАТО хочет окружить Россию и Китай и разорвать их связи»

На новом этапе своего существования НАТО расширяет полномочия и нацеливается на сети межгосударственного сотрудничества - альянс попытается помешать связям России и Китая, стран, которые считает врагами, пишет Хорхе Эльбаум в своей статье для Rebelión.

В рамках этой задачи альянса будет добиваться расчленения Шелкового пути, чтобы уменьшить влияние Пекина. А односторонние санкции, направленные на ослабление Москвы, станут парадигмой этой новой концепции. По мнению Эльбаума, текущая цель НАТО состоит в стремлении разрушить суверенитет неугодных стран. Но, несмотря на крупные военные инвестиции и санкции, принятые странами НАТО меры в отношении Москвы «оглушительно провалились»: экспорт нефти и газа РФ вырос, а рост цен на удобрения и энергоносители позволили ей увеличить свои доходы.

«Терпение Путина лопнуло?»

В СМИ появились слухи о закрытии в РФ Еврейского агентства «Сохнут», занимающегося репатриацией в Израиль и помощью репатриантам. Автор Rai Al Youm Абдель Бари Атван предположил, что у президента РФ Владимира Путина лопнуло терпение из-за израильской политики по украинскому кризису.

Яир Лапид, сменивший Нафтали Беннета на посту премьер-министра, одним из первых осудил действия РФ на Украине и потребовал, чтобы его правительство «легло в окопы с американцами» и обеспечило Украину оружием, в том числе комплексами противовоздушной обороны «Железный купол». Кроме того, сотни офицеров и солдат запаса израильской армии, а также высокопоставленные сотрудники израильских сил безопасности присоединились к украинской армии. Третья причина - эскалация в Сирии и нанесение ударов по аэропорту Дамаска.

Политический кризис в Британии: Джонсон уходит в отставку

Сразу несколько британских СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подаст в отставку 7 июля. Как отмечает Fox News, группа министров, пользующихся наибольшим доверием Джонсона, посетила его офис на Даунинг-стрит и посоветовала ему уйти в отставку из-за потери доверия Консервативной партии.

Но вместо этого Джонсон решил бороться за свою политическую карьеру и уволил министра жилищного строительства Майкла Гоува. К четвергу пять министров кабинета покинули посты. Министр Северной Ирландии Брэндон Льюис написал в своем заявлении об отставке, что «точка невозврата пройдена и он не хочет защищать нынешнее положение дел». Новый глава британского казначейства Нахим Захави через 36 часов после своего назначения призвал премьер уйти в отставку: «Правильнее всего было бы уйти сейчас».

США и Китай попытаются договориться

США и Китай провели переговоры, на которых обсудили огромные проблемы, стоящие перед мировой экономикой, сообщает CNN. Согласно заявлению Минфина США, американский министр финансов Джанет Йеллен и вице-премьер Китая Лю Хэ провели «предметный разговор» по телефону.