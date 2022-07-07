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24 минуты назад

The Daily Mail: Тереза Мэй может временно заменить Бориса Джонсона на посту премьера Британии

Газета.Ruиещё 4

Временно исполнять обязанности премьера-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона могут поручить его предшественнице на посту Терезе Мэй. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на источники в Консервативной партии.

The Daily Mail: Мэй может временно заменить Джонсона
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Мэй сейчас занимает «уникальное положение», так как она — единственный политик, кто имеет опыт как руководства правительством, так и рядового депутата.

«Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия», — перечисляют достоинства Мэй собеседники газеты.

Мэй была предшественником Джонсона — она занимала пост премьер-министра Британии с 2016 по 2019 годы. Сейчас она продолжает быть членом Палаты общин.

7 июля стало известно, что Борис Джонсон скоро уйдет в отставку. При этом он хочет продолжить исполнять обязанности премьер-министра до октября, когда состоятся выборы нового главы правящей партии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не считает уход Джонсона провалом.

В мире,Борис Джонсон,Дмитрий Песков,Тереза Мэй,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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