The Daily Mail: Мэй может временно заменить Джонсона

Временно исполнять обязанности премьера-министра Великобритании после ухода Бориса Джонсона могут поручить его предшественнице на посту Терезе Мэй. Об этом сообщает издание The Daily Mail со ссылкой на источники в Консервативной партии.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что Мэй сейчас занимает «уникальное положение», так как она — единственный политик, кто имеет опыт как руководства правительством, так и рядового депутата.

«Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия», — перечисляют достоинства Мэй собеседники газеты.

Мэй была предшественником Джонсона — она занимала пост премьер-министра Британии с 2016 по 2019 годы. Сейчас она продолжает быть членом Палаты общин.

7 июля стало известно, что Борис Джонсон скоро уйдет в отставку. При этом он хочет продолжить исполнять обязанности премьер-министра до октября, когда состоятся выборы нового главы правящей партии.