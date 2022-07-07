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При этом скандал вызвало высказывание политика, в котором он сравнил ЕС с Гитлером и Наполеоном. «Наполеон, Гитлер и многие другие пытались реализовать планы по объединению Европы, но все заканчивалось трагедией. Евросоюз — это еще одна попытка сделать то же самое, только уже другими методами. Принципиально всему мешает одна проблема, которая заключается в том, что не существует основополагающей идеи насчет того, что должна представлять из себя Европа», - констатировал он