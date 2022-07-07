Сегодня стало известно, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Этому решению предшествовал выход из состава правительства 50 политиков. При этом министр образования ушел со своего поста через 36 часов после назначения.
О России
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Борис Джонсон не раз резко высказывался в адрес России, но неоднократно подчеркивал, что является русофилом, а также обращал внимание на то, что у него вполне русское имя.
«Позвольте мне заявить, что я русофил, причем русофил убежденный. У меня есть предки в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис, и, пожалуйста, не сомневайтесь, что я хочу добиться улучшения наших отношений», - цитирует высказывание Джонсона, сделанное в декабре 2017 года, газета «Ведомости».
При этом за полгода до своего назначения премьер-министром Великобритании Джонсон отметил, что «не особо фанатет» от президента России Владимира Путина.
Позднее же он утверждал, что британские власти «ссорятся исключительно с Кремлем и действующей администрацией», пишет РБК.
«Россия — это великая страна, но она не может достигать величия такими действиями. Мир говорит о ее типе поведения, об этих бесконечных провокациях: «С нас хватит»», - заявлял Джонсон.
О самом себе
Отличился уходящий в отставку премьер-министр Великобритании и высказываниями о самом себе, напоминает РИА Новости.
«Некоторые играют на рояле, другие решают судоку, кто-то смотрит телевизор, кто-то ходит по вечеринкам. А я пишу книги», - отмечал британский политик.
Он также иронично высказывался и о критике в свою сторону.
«Мой стиль речи раскритиковал не кто иной, как Арнольд Шварценеггер. Это тяжелый момент, друзья – мою риторику критикует односложный австрийский киборг», - заявлял Борис Джонсон.
О Европе и Brexit
Джонсон являлся яростным сторонником выхода Великобритании из ЕС. Говоря о позиции тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на переговорах по Brexit, он утверждал, что политики «обернули британскую конституцию поясом смертника и вручили детонатор» главе делегации ЕС, пишет ТАСС.
«Это похоже на ситуацию, при которой тюремщик оставил открытой дверь тюрьмы и находившиеся внутри нее люди смогли увидеть залитую солнцем землю за ее пределами. Но неожиданно все начали спорить об ужасах мира, который ожидает их снаружи. Но на самом деле это было бы замечательно. Это сняло бы огромную нагрузку с британского бизнеса», - пояснил Джонсон свою позицию по поводу выхода Британии из ЕС.
При этом скандал вызвало высказывание политика, в котором он сравнил ЕС с Гитлером и Наполеоном.
«Наполеон, Гитлер и многие другие пытались реализовать планы по объединению Европы, но все заканчивалось трагедией. Евросоюз — это еще одна попытка сделать то же самое, только уже другими методами. Принципиально всему мешает одна проблема, которая заключается в том, что не существует основополагающей идеи насчет того, что должна представлять из себя Европа», - констатировал он.
О личной жизни и извинениях
Говоря о своей личной жизни, премьер-министр Великобритании подчеркивал, что «количество женщин, с которыми он спал, гораздо меньше тысячи».
При этом эксцентричному политику пришлось и извиняться за свои резкие высказывания, в частности, перед Папуа-Новой Гвинеей. Причиной этого стали слова Джонсона, что в Консервативной партии привыкли к «каннибализму и убийству вожаков в стиле Папуа-Новой Гвинеи».
Также оппозиция требовала увольнения Джонсона с поста министра иностранных дел, когда он заявил, что ливийский город Сирт может стать новым Дубаем, «если оттуда убрать трупы».