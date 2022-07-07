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38 минут назад

Telegraph предупредила о последствиях ухода Джонсона для Украины

Газета.Ru

Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании повлияет на позиции Киева в конфликте с РФ, пишет The Telegraph.

«Преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева», — пишет автор статьи Кон Кафлин.

Однако роль Великобритании может остаться значительной в украинском вопросе даже без Джонсона на посту премьер-министра, так как он получал поддержку в своих решениях от министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс.

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Ранее Sky News сообщал, что Джонсон покидает пост премьер-министра Великобритании. Решение Джонсона связано с давлением из-за массовой отставки чиновников в правительстве страны. Также Times писала, что премьер-министр хочет остаться до осенней конференции Консервативной партии. Новый лидер Консервативной партии будет выбран в октябре.

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