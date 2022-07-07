Уход Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании повлияет на позиции Киева в конфликте с РФ , пишет The Telegraph.

«Преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева», — пишет автор статьи Кон Кафлин.

Однако роль Великобритании может остаться значительной в украинском вопросе даже без Джонсона на посту премьер-министра, так как он получал поддержку в своих решениях от министра обороны Бена Уоллеса и главы британского МИД Лиз Трасс.