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1 час назад

Финляндия построит забор на границе с РФ

Ura.Ru

Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщает Reuters.

Финляндия построит забор на границе с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Данное заграждение позволит закрыть 1300-километровую границу (800 миль) от просителей убежища в случае „исключительных обстоятельств“», — пишет издание.

За этот закон парламент Финляндии проголосовал 7 июля.

Ранее мэр финского города Лаппеенранта в Южной Карелии Киммо Ярву предложил создать базу НАТО в городском аэропорту, на границе с РФ. По словам мэра, это обеспечит гражданам чувство безопасности.

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