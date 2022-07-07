Финляндия построит забор на границе с Россией

Финляндия приняла закон об усилении безопасности на границе с Россией, который позволит установить приграничное заграждение между странами. Об этом сообщает Reuters.
«Данное заграждение позволит закрыть 1300-километровую границу (800 миль) от просителей убежища в случае „исключительных обстоятельств“», — пишет издание.
За этот закон парламент Финляндии проголосовал 7 июля.
Ранее мэр финского города Лаппеенранта в Южной Карелии Киммо Ярву предложил создать базу НАТО в городском аэропорту, на границе с РФ. По словам мэра, это обеспечит гражданам чувство безопасности.