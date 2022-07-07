В столице Казахстана на людей упал воздушный шар. Инцидент произошел во время празднования Дня города в центре Нур-Султана. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось снятая очевидцами запись.

На кадрах можно заметить, что в кабине летательного аппарата, который обрушился на головы отдыхающих, находились люди.