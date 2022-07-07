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1 час назад

Воздушный шар с людьми рухнул на отдыхающих в Казахстане: видео

Денис Фьючин

В столице Казахстана на людей упал воздушный шар. Инцидент произошел во время празднования Дня города в центре Нур-Султана. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказалось снятая очевидцами запись.

На кадрах можно заметить, что в кабине летательного аппарата, который обрушился на головы отдыхающих, находились люди.

Причиной случившегося стали погодные условия, в городе был сильный ветер. Однако организаторы не учли того, что неблагоприятная метеорологическая обстановка может привести к подобной ситуации. По счастливой случайности никто не пострадал.

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