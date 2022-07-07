В Литве сделали заявление о «зеленых коридорах» для транзита в Калининград

Литва не согласится на установление «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил советник президента страны Аста Скайсгирите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По ее словам, необходимо не только запретить транзит грузов из санкционного списка, но и обеспечить за этим контроль.

«Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», - сказала Скайсгирите.

Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции. Власти России назвали такое решение блокадой, а некоторые страны потребовали от республики начать пропуск грузов.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.