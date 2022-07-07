В Литве сделали заявление о «зеленых коридорах» для транзита в Калининград

Литва не согласится на установление «зеленых коридоров» для транзита российских товаров в Калининградскую область, заявил советник президента страны Аста Скайсгирите. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное радио LRT.
По ее словам, необходимо не только запретить транзит грузов из санкционного списка, но и обеспечить за этим контроль.
«Поэтому, когда в публичном пространстве кто-то говорит о зеленых коридорах, мы подчеркиваем: не может быть и мысли о том, чтобы Литва не контролировала, что происходит на ее территории», - сказала Скайсгирите.
Напомним, Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград некоторых товаров, которые попали под санкции. Власти России назвали такое решение блокадой, а некоторые страны потребовали от республики начать пропуск грузов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить выделенную железную и автомобильную дорогу с основной территории России в Калининград.
Эксперты полагают, что такая блокада может плохо закончиться для Вильнюса. Российские власти разрабатывают ответные меры. Среди предложений — полное прекращение движения грузов в Прибалтику и отключение страны от энергокольца.