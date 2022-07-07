Пашинян поручил согласовать работу по открытию границы с Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил скоординировать работу с Турцией по открытию границы с ней для иностранцев. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Договоренности договоренностями, но очень важно, чтобы наши ведомства координировали этот процесс, чтобы мы могли их выполнить», — сказал глава армянского правительства, комментируя переговоры о нормализации отношений.

Между Ереваном и Анкарой отсутствуют дипломатические отношения, а межгосударственная граница закрыта еще с 1993 года. Стороны не могут найти понимания по ряду принципиальных вопросов, в том числе признания геноцида армян 1915 года.