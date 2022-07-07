Поющего ворона показали на видео

Мужчина научил черного ворона петь. На забавный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с дрессированной птицей. На записи видно, как старательно она исполняет «свою партию» под аккомпанемент дудочки.
«Встречайте утро с поющим черным вороном. Этот красавец даст фору многим звездам российской эстрады», – прокомментировал в шуточной форме видео автор публикации.
Ранее сообщалось, что поселившийся в вентиляции российской многоэтажки енот устраивает разрушительные набеги.