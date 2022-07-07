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1 час назад

Поющего ворона показали на видео

Денис Фьючин

Мужчина научил черного ворона петь. На забавный случай обращает внимание Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказались кадры с дрессированной птицей. На записи видно, как старательно она исполняет «свою партию» под аккомпанемент дудочки.

«Встречайте утро с поющим черным вороном. Этот красавец даст фору многим звездам российской эстрады», – прокомментировал в шуточной форме видео автор публикации.

Ранее сообщалось, что поселившийся в вентиляции российской многоэтажки енот устраивает разрушительные набеги.

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